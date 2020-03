SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Polizia Municipale in azione anche domenica 29 marzo in Riviera per garantire il rispetto delle norme governative e regionali emesse per contrastare il contagio del Covid-19.

I Vigili Urbani hanno presidiato strade, aree pubbliche, spiagge e anche l’attività di esercizi commerciali.

Una domenica tranquilla dal punto di vista veicolare, pochissimi passaggi in auto. Ritirate, comunque, 36 autocertificazioni regolari: spostamenti motivati e previsti dal Decreto.

Una sessantina le attività controllate dagli agenti della Municipale sambenedettese.

