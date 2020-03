La cittadina lombarda è gemellata con Monteprandone. Guido Stuani a novembre scorso era venuto in visita nel Piceno per i festeggiamenti del Patrono San Giacomo della Marca

MONTEPRANDONE – “Con grande dispiacere partecipo al cordoglio per la morte di Guido Stuani ex Sindaco di Castiglione delle Stiviere, città gemellata con Monteprandone. Ho appreso la notizia stamane dal Sindaco Enrico Volpi il quale mi ha comunicato che il decesso è avvenuto a causa di complicazioni dovute al Coronavirus”.

Così, in una nota, il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi nel pomeriggio del 29 marzo: “Stuani è stato il Sindaco che, alla fine degli anni ’80, ha seguito il percorso di nascita del gemellaggio tra le nostre Municipalità. Ho avuto il piacere di conoscerlo nella cittadina mantovana nel 2010 in occasione di una festa paesana organizzata per commemorare San Luigi Gonzaga, patrono di Castiglione, alla quale ho partecipato con l’ex assessore Pacifico Malavolta e con Ariano Olivieri, rappresentate della costituenda Consulta Giovanile”.

Il primo cittadino aggiunge: “L’ho rincontrato a Monteprandone lo scorso novembre, durante i festeggiamenti del Santo Patrono San Giacomo della Marca, insieme al nostro Pippo Amadio, a Don Alfonso e a tutti i rappresentante dell’associazione “Amici di Castiglione” al Ristorante San Giacomo. Lo ricordo con affetto per il grande amore che ha sempre dimostrato per la sua città. Ai familiari e a tutta comunità di Castiglione, giunga la vicinanza dell’intera comunità monteprandonese”.

