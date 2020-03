Pattuglie anche di domenica lungo la Statale 16 e in altri punti strategici dei territori in entrata e uscita. Traffico veicolare molto scarso

GROTTAMMARE/CUPRA MARITTIMA – Proseguono i servizi di prevenzione e sorveglianza delle norme governative e regionali per contrastare il Coronavirus lungo la provincia picena.

Anche oggi, domenica 29 marzo, unità tra Polizie Locali di Cupra e Grottammare per presidiare la Statale 16 e gli accessi in entrata e in uscita dei Comuni.

Monitorate dai Vigili Urbani e dalle Forze dell’Ordine anche le spiagge e le aree verdi, chiuse al pubblico.

Strade praticamente deserte, traffico veicolare molto scarso. Ma la guardia resta comunque alta.

