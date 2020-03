SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una immagine da The Day After. Anche lo splendido lungomare di San Benedetto appare tremendamente deserto, a causa delle misure di restrizione per l’emergenza coronavirus. La foto è dell’Ufficio Stampa del Comune di San Benedetto.

In perlustrazione il sindaco Pasqualino Piunti con personale della Polizia Municipale.

