Conferenza stampa in diretta di Giuseppe Conte

Ci confronteremo a inizio settimana con i nostri esperti e confidiamo che ci portino delle buone notizie. Ci manteniamo vigili e attenti per ascoltare le loro raccomandazioni.

Vogliamo dare il segno della presenza concreta dello Stato. Lo Stato c’è. Non stiamo voltando il volto dall’altra parte, sappiamo che ci sono persone che soffrono, a livello psicologico ma anche materiale, di chi inizia o già aveva delle difficoltà di generi alimentari e prodotti farmaceutici.

Con il ministro Gualtieri e gli altri abbiamo lavorato per varare subito per coinvolgere i sindaci.

Abbiamo appena firmato un Dpcm per girare ai sindaci 4,3 miliardi, un anticipo del 66% del fondo di solidarietà in anticipo rispetto a maggio. Ma con una ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di destinarli alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa.

Stiamo varando alcune misure, di 25 miliardi, per farli arrivare subito nelle tasche di famiglie e cittadini. Non è semplicissimo, sono 16 misure diverse per circa 10 miliardi e 11 milioni di persone. Stiamo facendo di tutto affinché i tempi della burocrazia arrivino ad azzerarsi. Su questo sono anche io intransigente. Vogliamo mettere tutti coloro che hanno diritto alla cassa integrazione di poter beneficiarne nel più breve tempo possibile, al massimo entro il 15 aprile se possibile anche prima, e questo vale anche per i vari bonus da 600 euro.

Gualtieri: Mettiamo a disposizione delle persone dei fondi, per far arrivare un aiuto concreto alle persone in difficoltà. Intanto abbiamo anticipato 4,3 miliardi del Fondo di Solidarietà e poi aggiungiamo 400 milioni.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=201839497779830¬if_id=1585420526164323¬if_t=live_video

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.