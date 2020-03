La persona è stata fermata dai Vigili Urbani e non aveva con sé una regolare autocertificazione per lo spostamento

GROTTAMMARE – Polizia Locale in azione sulla costa nella mattinata del 28 marzo.

Controlli su strade, e non solo, a Grottammare.

I Vigili Urbani hanno sanzionato un uomo: era in viaggio verso la Toscana da San Benedetto ma senza una valida motivazione come ora richiesto dalle norme restrittive governative e regionali emesse per contrastare il contagio del Coronavirus.

E’ stato sanzionato, in maniera amministrativa, poiché non aveva con sé una regolare autocertificazione per lo spostamento.

