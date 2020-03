Continuiamo a rispettare scrupolosamente le regole: non usciamo di casa, rispettiamo la distanza di almeno un metro e indossiamo la mascherina. Gepostet von Alessio Piersimoni am Freitag, 27. März 2020

Il video diffuso dal primo cittadino

CUPRA MARITTIMA – Covid-19, secondo caso a Cupra Marittima.

E’ il sindaco Alessio Piersimoni a confermarlo con un video sui social il 27 marzo, come fece qualche giorno fa in occasione del primo contagiato. “Esorto i cuprensi a mantenere la calma e a seguire tutte le misure di sicurezza: rimanere a casa e uscire solo in caso di stretta necessità, mantenere le distanze ed evitare assembramenti”.

Il sindaco ne approfitta per ringraziare i volontari che hanno realizzato le migliaia di mascherine nei giorni scorsi e rassicurare i cittadini circa gli interventi in occasione dell’allerta meteo: “Man mano che le mascherine vengono realizzate, le sanifichiamo e le consegnamo a coloro che ne hanno più bisogno, ne abbiamo già consegnate 200”.

