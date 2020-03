TERAMO – Superano quota mille i casi di coronavirus in Abruzzo. Dalle ultime analisi eseguite nel laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, sono emersi 71 nuovi casi, che portano così il totale a 1.017.

Si registrano anche cinque nuove vittime; il totale dei decessi sale a 68. I pazienti gravi, in rianimazione, sono 71. Dei nuovi casi, undici fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 14 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 31 alla Asl di Pescara e 15 alla Asl di Teramo.

Del totale dei casi positivi, 75 si riferiscono alla Asl dell’Aquila, 189 alla Asl di Chieti, 476 a Pescara e 277 a Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 68 morti: i nuovi decessi riguardano una 85enne di Ortona (Chieti), una 83enne di Montesilvano (Pescara), un 75enne di Pescara, una 80enne di Avezzano (L’Aquila) e un 64enne di Penne (Pescara).

Del totale dei pazienti 289 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 71 in terapia intensiva, 32 dei quali a Pescara, mentre gli altri 565 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Diciassette i pazienti clinicamente guariti, in attesa dei test di controllo, e sette quelli ufficialmente guariti. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 6.109 test.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.