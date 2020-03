L’uomo proveniva da San Benedetto e non aveva una valida motivazione per spostarsi come previsto dal Decreto

GROTTAMMARE – La pioggia scoraggia il traffico veicolare e pedonale in Riviera ma Polizie Locali e Forze dell’Ordine non abbassano la guardia e proseguono nei servizi di prevenzione per contrastare il contagio da Coronavirus.

A Grottammare, il 27 marzo, la Municipale in azione su strade e nei luoghi pubblici chiusi dopo l’emanazione del Decreto governativo e regionale, presidiati anche gli uffici postali.

E’ stato sanzionato, in maniera amministrativa, un ciclista proveniente da San Benedetto.

L’uomo non aveva una valida motivazione per spostarsi come previsto dal Decreto e inevitabilmente è stato multato.

