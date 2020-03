SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nota stampa Sambenedettese Basket.

La Sambenedettese Basket comunica a tutti i propri tifosi ed appassionati che il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro dottor Petrucci, ha decretato la conclusione di tutti i campionati dalla C Gold a scendere, nonché di tutti i campionati giovanili.

La Sambenedettese Basket, tra le prime squadre a chiedere di dichiarare neutralizzata la stagione di C Gold visto l’aggravarsi dell’emergenza per il Covid-19, può in un certo senso tirare un sospiro di sollievo, in quanto finalmente i massimi dirigenti della politica della pallacanestro nazionale hanno scelto di decidere, salvaguardando forse in tempo il futuro di tante compagini dilettantistiche, che non potevano più attendere e potranno ora cercare di programmare una nuova stagione che sarà critica dal punto di vista economico.

Il consiglio direttivo della Sambenedettese Basket è venuto a conoscenza della saggia decisione del Presidente Federale dalle pagine social della federazione, in quanto nessuno è stato precedentemente avvertito telefonicamente o via mail. Siamo quindi qui a rassicurare tutti i nostri ragazzi del nostro settore giovanile e minibasket che l’attività sociale della Sambenedettese riprenderà non appena ciò sarà possibile e continuerà come al solito per la maggior parte del periodo estivo con camp e tornei.

Insieme supereremo questo momento.

