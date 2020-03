TERAMO – Si sommano emergenze ad emergenze e nel Presidio Ospedaliero di Teramo il coronavirus sta creando numerosi problemi anche al personale sanitario. I numeri sono gravi: 14 infermieri e 2 medici positivi in Oncologia, 14 infermieri e 2 operatori sanitari in Medicina, 1 medico e 3 tra infermieri e operatori sanitari in Chirurgia Toracica, 1 medico in Diabetologia, 1 medico in Anatomia Patologica, 1 infermiere e un medico in Cardiologia-Utic-Emodinamica.

In totale 40 persone positive.

