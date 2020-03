MONTEGRANARO – Oltre al danno la (giusta) beffa.

A Montegranaro, in questi giorni, un cittadino cinese è stato sorpreso dai carabinieri locali mentre faceva jogging in strada nonostante il Decreto governativo emesso per contrastare il contagio del Coronavirus.

E’ stato beccato dai militari distante dalla propria abitazione, senza autocertificazione ovviamente, e inoltre ed era pure ai domiciliari: quindi doppia denuncia per inosservanza delle norme previste anti-Covid 19 e per evasione.

