FERMO – Forze dell’Ordine in azione in tutto il territorio per far rispettare le norme previste dal Decreto governativo per contrastare l’epidemia del Coronavirus.

Da inizio emergenza nel Fermano i carabinieri hanno eseguito circa 200 controlli. 82 le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti anticontagio Covid-19.

Un bambino di Fermo, inoltre, ha ringraziato l’Arma con una poesia, per il servizio che i militari prestano a tutela dei cittadini in questi giorni: “State sempre sulle strade, io lo so che a noi pensate. Un abbraccio vi darei ma so che non potrei. Siete i miei supereroi”.

