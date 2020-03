Allagamenti lungo la costa e nell’entroterra, situazione sotto controllo. Pompieri impegnati in due roghi: uno a San Benedetto (auto) e uno a Cossignano (abitazione disabitata)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata intensa, quella del 26 marzo, in provincia per Forze dell’Ordine e non solo.

Il maltempo e la pioggia hanno creato qualche disagio e grattacapo nel Piceno ma anche un paio di incendi. Vigili del Fuoco impegnati nel territorio, mattina e pomeriggio.

Allagamenti lungo la costa e nell’entroterra ma la situazione è comunque sotto controllo, al momento.

Gli incendi, invece, hanno interessato San Benedetto e Cossignano.

Nel primo caso, in Riviera, una Ford Fiesta che ha preso fuoco in via Montebello.

Nel secondo caso, invece, un’abitazione disabitata poiché inagibile ha preso fuoco per cause accidentali, le utenze erano comunque attivate.

Il rogo ha provocato un parziale crollo del tetto. Essendo disabitata, chi era nei paraggi e il proprietario si sono accorti a incendio già in stato avanzato e i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo essere stati allertati.

