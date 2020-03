MARTINSICURO – “Le condizioni meteorologiche stanno causando diverse problematiche sopratutto in relazione al regolare deflusso delle acque a mare”.

Così il primo cittadino, Massimo Vagnoni, in una nota il 26 marzo: “Il nostro servizio di reperibilità è in giro a monitorare il territorio. Azionata pompa di drenaggio presso il sottopasso di via Bolzano e controllati gli scoli a mare”

“Per ogni necessità siamo a disposizione” conclude il primo cittadino.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.