SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lavoro per i Vigili del Fuoco nella mattinata del 26 marzo in Riviera.

A San Benedetto, in via Montebello vicino alla piazza della verdura, auto in fiamme.

A prendere fuoco una Ford Fiesta, vecchio tipo. Sul posto sono giunti i pompieri per lo spegnimento dell’incendio, da chiarire le cause.

Per fortuna nessuna conseguenza a persone.

