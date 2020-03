SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Grazie all’interessamento del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Chiarini, la Polizia Municipale ha potuto ottenere un nuovo quantitativo di mascherine monouso indispensabili per la quotidiana attività del personale in strada e non sempre facili da reperire in questo periodo”.

Così in una nota il Comune di San Benedetto del Tronto il 25 marzo: “E’ stata la ditta sambenedettese Dal Trading srl di Raffaele e Daniela Speranza, una di quelle aziende che ha recentemente convertito la sua produzione per rispondere alla domanda di questi dispositivi, a donare 280 mascherine filtranti monouso al comandante Giuseppe Coccia che le metterà subito a disposizione delle pattuglie”.

