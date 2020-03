SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 11 ELABORAZIONE DATI GORES MARCHE Proponiamo sia la curva dei contagi rispetto al totale del giorno precedente sia il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali analizzati. Ricordiamo che per una migliore comprensione dell’andamento i due dati devono essere letti in maniera congiunta.

Vale anche quanto abbiamo scritto ieri, che riportiamo al termine di questo approfondimento. La curva dei nuovi contagi sta mostrando un lento appiattimento, con incrementi di poco superiori al 5% giornaliero.

Stiamo assistendo a questi fenomeni:

a) un graduale appiattimento della percentuale dei nuovi contagiati, che negli ultimi due giorni si attesta a poco più del 6% giornaliero, risultato mai raggiunto in precedenza;

b) un numero assoluto di nuovi contagiati che resta abbastanza costante: infatti la percentuale diminuisce su un numero complessivo in aumento, ma l’incremento giornaliero non decresce numericamente in maniera eccessiva.

c) il rapporto, fino ad ora stazionario tra tamponi positivi e tamponi testati, mostra dopo molto tempo una riduzione, concomitante al nuovo numero massimo di tamponi analizzati in un solo giorno. Un segnale confortante che se confermato (da oggi ad esempio entra in funzione nel Piceno una macchina che a regime potrà effettuare 800 tamponi al giorno) sarà molto importante nei prossimi giorni.

d) i positivi intercettati al momento non rilevati sarebbero per forza di cose asintomatici, non ricorrendo al momento a cure mediche. Questo sposterebbe, nel momento in cui si andrà ad aumentare il numero dei tamponi, l‘attenzione al numero di terapie intensive e decessi, per misurare la pressione sul sistema sanitario e sulla letalità del virus.

Di questo ci occuperemo a breve.

e) la limitazione degli spostamenti sposta l’analisi più che all’evoluzione del dato regionale a quelli provinciali/locali, perché eventuali focolai al momento avrebbero difficoltà a spostarsi con facilità in altre zone della regione e d’Italia.

ORE 10.30 DATI GORES MARCHE

198 positivi su 667 tamponi analizzati. Il dato conferma la tendenza al rallentamento di nuovi contagi degli ultimi giorni. Presto tutti i dati. Totale contagiati 2934.

ORE 9.30 Primo caso a Martinsicuro.

ORE 9.30 Sequestrato falso disinfettante a Civitanova

