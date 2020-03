“Quarantena precauzionale per tutte le persone della famiglia, uniche ad aver avuto contatti con lui” afferma il sindaco

MARTINSICURO – “Buonasera a tutti. Dopo la segnalazione di sabato scorso, 21 marzo, abbiamo avuto notizie che ci hanno rassicurato sul caso di Coronavirus nel nostro Comune”.

Così in una nota il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni: “Si tratta di un caso sotto osservazione domiciliare da diversi giorni da parte della Asl di Teramo, che ha attivato tutte le procedure necessarie con quarantena precauzionale di tutte le persone della famiglia, unici ad aver avuto contatti. Stanno tutti bene: situazione sotto controllo ed in via di definizione”.

“Al momento non ci sono notizie di altri tamponi eseguiti – aggiunge il primo cittadino – Noi però continuiamo a mantenere alta l’attenzione e rimaniamo a casa”.

