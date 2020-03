ACQUAVIVA PICENA – Incredibile. Dopo una degli inverni più caldi che si ricordino, la depressione in cui è avvolta l’Italia sta portando copiose nevicate, fin dalla notte tra il 24 e 25 marzo, su tutto il Piceno ma anche nel Teramano. Nevica anche sulla costa, anche se sotto forma di nevischio, ma già sulle colline di San Benedetto e Grottammare si è formato uno strato bianco.

Basta però superare la prima fascia collinare per imbattersi in un paesaggio, per così dire, natalizio. Acquaviva Picena e Ripatransone sono coperte già da molti centimetri di neve. Sotto, un video di Antonio Censori, punto di riferimento a Foce di Montemonaco, dal quale si vede la forte nevicata a Foce. Immagini anche da Ascoli, Centobuchi, Monteprandone, Tortoreto, la Val Vibrata, Martinsicuro, Venarotta, Spinetoli, Castorano e altri Comuni.

Secondo le previsioni meteo le precipitazioni continueranno per i prossimi tre giorni, e questo è un bene per le risorse idriche che iniziano a scarseggiare, e un po’ anche per aumentare la “distanza sociale” connessa con le misure del Coronavirus.

Venerdì 27 marzo, tuttavia, le temperature dovrebbero alzarsi, con massime che torneranno attorno ai dieci gradi.

