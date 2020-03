“La persona era in isolamento, l’Asur sta adottando tutte le misure previste per il caso. La mia vicinanza va alla famiglia; dobbiamo continuare a prestare massima attenzione e rimanere a casa il più possibile”

CUPRA MARITTIMA – Lo conferma il sindaco Alessio Piersimoni tramite un video alla cittadinanza, pubblicato durante la giornata di martedì 24 marzo: “Sono stato informato dall’Asur che mi ha confermato un caso di Covid-19 a Cupra Marittima. La persona era in isolamento, ora è attenzionata. L’Asur ha adottato tutte le procedure previste per questi casi, quindi non dobbiamo temere nulla. Oltre stringerci attorno a tutta la famiglia, esorto ancor di più a prestare la massima attenzione, senza farsi prendere dal panico. Dobbiamo rimanere a casa per scongiurare il rischio di contagiare e essere contagiati”.

Il primo cittadino aggiunge: “Il supereroe non è quella persona che esce credendosi invincibile, ma è colui che rimane il più possibile a casa. La mia speranza è che riescano a fare i tamponi a tutti, anche gli asintomatici, partendo da coloro che lavorano in ambito sanitario”.

