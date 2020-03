Da mercoledì notte quelli sull’autostrada, poi anche gli altri. Si legge in una nota delle associazioni di categoria. “Non possiamo più garantire sicurezza sanitaria e sostenibilità economica dei servizi”

ROMA – ”Gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria”. Si legge in una nota delle associazioni di categoria dei benzinai e gestori impianti Faib-Fegica-Figisc/Anisa.

”Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio” spiegano i gestori.

