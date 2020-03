SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Allerta meteo numero 13 del 23.3.2020 – validità dalle 00 del 24.3.2020 alle 00 del 25.3.2020. Allerta per vento, mare e neve. Fase di attenzione”.

Così la Protezione Civile regionale emette un altro avviso per maltempo nelle Marche dopo quello adottato nei giorni scorsi.

Previste quindi raffiche con possibilità di mareggiate sulla costa e anche neve, specialmente nell’entroterra ma qualche fiocco anche sulla costa.

NEVE

Deboli nevicate al di sopra dei 200m, localmente, in occasione di rovesci più intensi anche a quote pianeggianti in forma di nevischio ma gli accumuli significativi sono attesi al di sopra dei 300m, con quantitativi generalmente deboli, localmente moderati in particolare nella zona 5.

I fenomeni sono previsti interessare dapprima la porzione centro meridionale della regione e successivamente, nella seconda parte, tutta la regione.

VENTO

Da NE con intensità media di vento teso nelle zone 2, 4 e 6 e di vento moderato nelle zone 1, 3 e 5 con raffiche fino a burrasca in tutte le zone.

MARE

Onda da NE con stato del mare agitato nelle zone 2 e 4 e molto mosso nella zona 6.

