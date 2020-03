Ora è in carcere, a Marino del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stava aspettando di entrare in un minimarket, nella serata del 21 marzo a San Benedetto, ma è stato “pizzicato” dalla Polizia durante un controllo.

Una pattuglia del Commissariato sambenedettese ha notato due persone all’esterno di un minimarket di piazza Garibaldi. Stavano aspettando per entrare ma i poliziotti hanno chiesto loro il motivo per il quale erano lì. Dalla verifica dei documenti si è scoperto che uno dei due, un marocchino di 45 anni, era ricercato.

Infatti, la Procura di Pescara aveva emesso nei suoi confronti, un mese fa, un ordine di carcerazione, dovendo lui scontare sei mesi di reclusione poiché condannato per una rissa in cui era rimasto coinvolto in quella città sei anni fa.

I poliziotti gli hanno notificato la misura restrittiva, conducendolo poi al carcere di Marino del Tronto.

