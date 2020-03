SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 10.30 DATI GORES

Scendono i casi di contagio nelle Marche, sono 148 i casi di contagio nelle Marche nella giornata di domenica. Numero in forte diminuzione rispetto alla giornata precedente anche se scende il numero di tamponi. Presto tutti i dettagli e i grafici e tabelle. 2.569 i positivi totali.

ORE 10 ANNA CASINI vicepresidente Regione Marche ospite a Tg2 Italia. Segui la diretta.

Di seguito le parole di Anna Casini.

“Siamo la seconda regione d’Italia per rapporto tra contagiati e popolazione. In questo momento da noi la curva non si ferma. Il primo focolaio è stato a Pesaro ed è stato un po’ sottovalutato, voi sapete che la nostra ordinanza è stata impugnata. Abbiamo chiamato Bertolaso per realizzare due presidi ospedalieri uno vicino alla Fiera e uno al Porto.

Bertolaso col presidente Ceriscioli e i nostri tecnici è in fase di perlustrazione. Ceriscioli sta proponendo due siti: un padiglione vicino al porto di Ancona e la Fiera di Ancona, due struttura da modificare in tempi brevi”.

Giuseppe De Nicolao, Università di Piacenza: “Nelle Marche la curva iniziale è simile alle altre sia in termini di contagi e di decessi, col passare dei giorni invece cresce la curva dei decessi. E’ fondamentale che le misure riducano il contagio con distanziamento sociale. Occorre che le strutture sanitarie non diventino esse stesse luogo di contagio. Se il contagio non rallenta dovremmo valutare se le strutture sanitarie non siano diventate fonte di contagio al di là del distanziamento sociale”.

ORE 23 DEL 22 MARZO Intervista al climatologo Massimiliano Fazzini: “Nessun rapporto evidenziato con la temperatura”

ORE 22 DEL 22 MARZO E’ Luciano Agostini il positivo al Covid-19 ad Offida.

ORE 10 DI SEGUITO I principali grafici e tabelle in relazione al contagio registrato nelle Marche al 22 marzo

