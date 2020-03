SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 14.30 Nel Teramano salgono i contagi. Una vittima.

ORE 13:40 DATI GORES Totale test 6782, totali positivi 2569, totali negativi 4213.

Ricoverati: totale 1030; in Terapia Intensiva 148, non in Terapia Intensiva 720. Area Post Critica 162.

Dimessi 104 (restano sotto osservazione).

Guariti 8.

Isolamento domiciliare 1329 (isolati positivi).

Deceduti 202.

Ricoveri in terapia intensiva per struttura: Pesaro Marche nord 36, Ancona Torrette 42, Senigallia 6, Fermo 10, Civitanova 9, Jesi 15, Urbino 5, Camerino 10, San Benedetto 9, Inrca Ancona 6.

Ricoveri in sud-intensiva: Civitanova 13, Camerino 7, San Benedetto 11, Jesi 13, Pesaro Marche Nord 67, Ancona Torrette 17.

In isolamento domiciliare (casi non ancora valutati col tampone precauzionalmente isolati – non aggiornata a causa di problemi di rete internet).

Totale 4916, di cui asintomatici 4058, sintomatici 858 – operatori sanitari 484.

Ancona 1096, di cui asintomatici 923, sintomatici 173 – operatori sanitari 147.

Pesaro 2209, di cui asintomatici 1777, sintomatici 432 – operatori sanitari 172.

Macerata 774, di cui asintomatici 628, sintomatici 146 – operatori sanitari 58.

Fermo 555, di cui asintomatici 472, sintomatici 83 – operatori sanitari 88.

Ascoli 282, di cui asintomatici 258, sintomatici 24 – operatori sanitari 19.

ORE 13.30 L’aggiornamento del Gores Marche, ore 12 del 23 marzo sulle Marche. Numeri contagi: 61 Piceno, 133 Fermo, 326 Macerata, 702 Ancona, 1312 Pesaro

ORE 12:20 Rapporto tra nuovi contagi e numero totale al giorno precedente. Questo grafico ci indica l’aumento percentuale giornaliero dei positivi. Il dato odierno è il più basso dall’inizio dell’epidemia nella Regione Marche: un segnale indubbiamente positivo che va però confrontato con quello pubblicato sotto, ovvero il rapporto tra numero tamponi analizzati e casi di positività. Specialmente alla luce dell’annunciata realizzazione di una campagna a tappeto di tamponi (800 al giorno nel Piceno).

ORE 12 Rapporto campioni testati e positivi. Come si vede dalla tabella, anche se il numero dei positivi è diminuito, in realtà il rapporto tra tamponi positivi e testati resta nella media degli ultimi 8 giorni, tra il 30 e il 40%.

Quindi occorre attendere ancora qualche giorno per capire se la tendenza odierna è un segnale di riduzione del contagio.

ORE 10.30 DATI GORES

Scendono i casi di contagio nelle Marche, sono 148 i casi di contagio nelle Marche nella giornata di domenica. Numero in forte diminuzione rispetto alla giornata precedente anche se scende il numero di tamponi. Presto tutti i dettagli e i grafici e tabelle. 2.569 i positivi totali.

ORE 10 ANNA CASINI vicepresidente Regione Marche ospite a Tg2 Italia. Segui la diretta.

Di seguito le parole di Anna Casini.

“Siamo la seconda regione d’Italia per rapporto tra contagiati e popolazione. In questo momento da noi la curva non si ferma. Il primo focolaio è stato a Pesaro ed è stato un po’ sottovalutato, voi sapete che la nostra ordinanza è stata impugnata. Abbiamo chiamato Bertolaso per realizzare due presidi ospedalieri uno vicino alla Fiera e uno al Porto.

Bertolaso col presidente Ceriscioli e i nostri tecnici è in fase di perlustrazione. Ceriscioli sta proponendo due siti: un padiglione vicino al porto di Ancona e la Fiera di Ancona, due struttura da modificare in tempi brevi”.

Giuseppe De Nicolao, Università di Piacenza: “Nelle Marche la curva iniziale è simile alle altre sia in termini di contagi e di decessi, col passare dei giorni invece cresce la curva dei decessi. E’ fondamentale che le misure riducano il contagio con distanziamento sociale. Occorre che le strutture sanitarie non diventino esse stesse luogo di contagio. Se il contagio non rallenta dovremmo valutare se le strutture sanitarie non siano diventate fonte di contagio al di là del distanziamento sociale”.

ORE 10 BERTOLASO AD ANCONA “Questa è la mia terra, sto dando una mano dove me lo chiedono, figuriamoci se non vado nelle Marche”. Lo ha detto l’ex capo della Protezione civile e consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso, all’arrivo in elicottero al molo Rizzo nel porto di Ancona. Bertolaso, chiamato dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, collabora all’individuazione di un sito dove realizzare nel giro di 10 giorni una terapia intensiva da 100 posti letto. Tra i siti al vaglio il capannone della ex Tubimar e un altro capannone nell’area delle dogane. Ad accogliere Bertolaso, oltre a Ceriscioli, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo, l’ex capo della Protezione civile regionale Roberto Oreficini, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico Rodolfo Giampieri e alcuni imprenditori del porto.

ORE 23 DEL 22 MARZO Intervista al climatologo Massimiliano Fazzini: “Nessun rapporto evidenziato con la temperatura”

ORE 22 DEL 22 MARZO E’ Luciano Agostini il positivo al Covid-19 ad Offida.

ORE 10 DI SEGUITO I principali grafici e tabelle in relazione al contagio registrato nelle Marche al 22 marzo

