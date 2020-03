L’artista africano si augura con questo pezzo, interpretato insieme al famoso rapper sambenedettese, di bissare l’ottimo risultato ottenuto dal suo primo pezzo intitolato “My soul and my heart”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È uscito in questi giorni sulle principali piattaforme l’ultimo lavoro di Lawless dal titolo “Success” featuring J-And.

L’artista africano (al secolo Ahmadou, nato in Gambia, ma trasferitosi a San Benedetto da quasi sei anni) si augura con questo pezzo, interpretato insieme al famoso rapper sambenedettese, di bissare l’ottimo risultato ottenuto dal suo primo pezzo intitolato “My soul and my heart”, composto lo scorso anno.

“Ho sempre amato la musica sin da piccolo – ha detto Lawless – poi durante l’adolescenza ho iniziato a fare il dj e a scrivere testi nel mio paese. Quando sono arrivato in Italia ho continuato a seguire la mia passione e fatto uscire i primi pezzi. Piano piano ho conosciuto diversi artisti della zona e iniziato le prime collaborazioni, cantando insieme ad Ambra Carosi, Capitolo Zero e, adesso, insieme a J-And. Questa canzone si intitola “Success” e nel brano sia io che J-And parliamo di come, anche se la vita sia difficile e la strada molta dura, non bisogna mai mollare e smettere di lottare per arrivare a ottenere quello che vogliamo, il successo appunto. In questi giorni è uscito anche il video del brano, nel quale si racconta la storia di un bambino pieno di sogni che alla fine raggiunge ciò che cercava”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.