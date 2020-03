SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Qui le notizie di sabato 21 marzo

Qui la conferenza stampa di Conte

DATI GORES

Totale test effettuati 6391, positivi 2421, negativi 3976.

Totale ricoverati: 954 di cui in terapia intensiva 138, non in terapia intensiva 679, area post-critica 137, dimessi 103, guariti 4.

Isolamento domiciliare (positivi): 1280.

Deceduti: 183.

Ricoverati in terapia intensiva: Pesaro Marche Nord 34, Ancona Torrette 35, Senigallia 6, Fermo 10, Civitanova 8, Jesi 15, Urbino 6, Camerino 10, San Benedetto 9, Inrca 5.

Ricoverati in subintensiva: Civitanova 7, Camerino 8, San Benedetto 12, Fermo zero, Pesaro Marche Nord 79, Ancona Torette 16.

Isolamento domiciliare (dato che riguarda persone non ancora analizzate ma che per precauzione sono a casa): 4916, di asintomatici 4.058, sintomatici 858 – operatori sanitari 484.

Ancona: 1096, asintomatici 923, sintomatici 173 – operatori sanitari 147.

Pesaro: 2209, asintomatici 1777, sintomatici 432 – operatori sanitari 172.

Macerata: 774, asintomatici 628, sintomatici 146 – operatori sanitari 58.

Fermo: 555, asintomatici 472, sintomatici 83 – operatori sanitari 88.

Ascoli: 282, asintomatici 258, sintomatici 24 – operatori sanitari 19.

Qui il Pdf GORESgiallo22032020_12

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES Ecco i dati per provincia. A Pesaro 1249 positivi, 676 ad Ancona, Macerata 293, Fermo 113, Ascoli 56. Presto tutti gli aggiornamenti

ORE 12.40 DATI GORES MARCHE Sono 268 i tamponi positivi comunicati oggi dal Gores Marche: in assoluto si tratta del dato più elevato dall’inizio dell’epidemia. Va valutato comunque il fatto dell’aumento %, che rientra nell’andamento dell’ultima settimana, e dell’aumento del numero dei tamponi realizzati. Il totale dei positivi è di 2.421.

Presto ulteriori aggiornamenti e grafici.

ORE 12.20 Leggi l’intervista di Repubblica.it al sindaco di Ancona Valeria Mancinelli

ORE 12 Ospedale di San Benedetto, protesta la Cgil per la condizione di operatori sanitari e addetti

ORE 10.45 Piceni&Pretuzi, donazioni all’Area Vasta 5 del Piceno e all’Asl di Teramo

ORE 10 Covid-19, un caso positivo a Monteprandone. L’annuncio del sindaco Sergio Loggi.

Qui alcuni grafici del 21 marzo relativi alla Regione Marche

