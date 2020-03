Dichiarazioni di Giuseppe Conte, ore 22:20. Per il video clicca sul riquadro appena terminato lo spot.

Questa è la crisi più difficile dal secondo dopoguerra. In questi giorni ci misuriamo con immagini difficili, che ci lasciano un segno che sarà per noi sempre impresso. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, non sono semplici numeri. Quelle che piangiamo sono persone e storie di famiglie che perdono gli affetti più cari.

Le misure adottate richiedono tempo. Dobbiamo rispettare tutte le regole con pazienza, responsabilità e fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere perché solo così tuteleremo noi stessi e chi amiamo.

Il nostro sacrificio è poi minimo se paragonato a chi è negli ospedali, chi rinuncia e rischia molto di più: medici, infermieri, forze dell’ordine, forze armate, protezione civile, i commessi dei supermercati, farmacisti, autotrasportatori, servizi pubblici e informazione. Non solo vanno a lavorare ma compiono un atto di responsabilità nei confronti dell’Italia intera.

Abbiamo deciso di compiere un altro passo. Chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente cruciale e indispensabile per beni e servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con sindacati e imprenditori per stilare un elenco dei servizi essenziali. Continueranno a rimanere aperti i supermercati, i generi alimentari e prima necessità.

Non bisogna creare code.

Aperte farmacie, le banche, le poste, le assicurazioni, i servizi essenziali come i trasporti, tutte le attività connesse e funzionali a quelle essenziali.

Consentiremo, al di fuori, solo lo smart working e solo le attività produttive ritenute rilevanti per la produzione nazionale.

Rallentiamo il motore produttivo del paese ma non lo fermiamo. La decisione ci consente ad affrontare la fase più acuta del contagio. Dobbiamo contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia.

L’emergenza sanitaria si sta tramutando in emergenza economica. Lo Stato è qui. Il governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di ripartire più forte di prima.

La comunità nazionale si dovrà stringere.

Quelle rinunce che ci consentono oggi di fare un passo indietro ci consentiranno presto a ritornare nei nostri uffici, nelle nostre piazze, nelle nostre fabbriche.

Uniti ce la faremo, non rinunciamo alla speranza sul futuro.

ORE 22:30 DIRETTA CONFERMATA UFFICIALMENTE. Qui la diretta RaiUno in attesa

Fra poco sarò in diretta qui su Facebook per darvi alcuni aggiornamenti. Gepostet von Giuseppe Conte am Samstag, 21. März 2020

ORE 22:30 Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, potrebbe parlare in diretta ai cittadini italiani in merito all’emergenza coronavirus. La notizia, non confermata da fonti ufficiali, sta però rimbalzando negli ambienti giornalistici.

Il motivo, riferisce ad esempio Open (clicca qui), sarebbe la comunicazione dell’accordo raggiunto con sindacati e rappresentanti imprenditoriali, questo pomeriggio, in merito alla chiusura delle aziende non strategiche, ovvero uffici e imprese non riconducibili alla filiera alimentare, dei settori dell’igiene e della sanità. A tal proposito sarebbe pronto un nuovo Dpcm.

Nei prossimi minuti se ne saprà di più.

“Non è ancora chiaro se in tarda serata ci saranno comunicazioni in video del presidente del consiglio Conte, come è successo a più riprese in occasione dei recenti decreti anti-coronavirus. In questi minuti sarebbe in corso una riunione telefonica tra Conte e i ministri più direttamente interessati per delineare le misure in maniera definitiva” scrive Open alle 22:20.

