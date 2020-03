GROTTAMMARE – Anche nel pomeriggio del 21 marzo sono proseguiti i servizi di prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine su strada e non solo per contrastare il contenimento del Coronavirus come previsto dal Decreto governativo.

A Grottammare posti di blocco lungo la Statale 16, in giornata identificate e controllate 183 persone da Municipale, Stradale e Carabinieri.

Tre denunce: nei guai un uomo e due donne, non avevano con sé una regolare autocertificazione. Provenienti dal foggiano, erano in viaggio verso nord e non verso sud dove, appunto, hanno la residenza.

Inevitabile, quindi, i deferimenti.

