SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota che presenta un evento organizzato dall’associazione culturale “Amici del Paese Alto” in collaborazione con il Comitato di Quartiere e in accordo con l’amministrazione comunale.

l’Associazione Culturale “Amici del Paese Alto” in collaborazione con il Comitato di Quartiere e in accordo con l’amministrazione comunale ogni sabato e domenica alle ore 18 trasmetterà della musica dalla Torre dei Gualtieri allo scopo di allietare le tantissime famiglie chiuse in casa nel rispetto del decreto ministeriale.

Nella speranza che questa nostra iniziativa possa essere cosa gradita si invia il programma delle due giornate:

sabato

NUTTATA DE LUNA

MERAVIGLIOSO

VIVA L’ITALIA

AZZURRO

INNO MAMELI domenica

INNO MAMELI

IL CIELO È SEMPRE PIU BLU

VIVERE

CHIAMAMI ANCORA AMORE

NESSUN DORMA(VINCERÒ)

#andràtuttobene Disegno striscione realizzato da: Luca Addarii

