In ottemperanza dell’ordinanza regionale di Ceriscioli. Spiaggia e lungomare, ad ogni modo, deserti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche a San Benedetto vengono posti manifesti e segnalazioni per evitare l’accesso alla spiaggia, in ottemperanza all’ordinanza regionale. Questa mattina, 21 marzo, la Polizia Municipale è al lavoro per la segnaletica. Lungomare e spiaggia, ad ogni modo, deserti.

Info utile: il personale di Polizia ritira l’autocertificazione per i successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. E’ sempre bene dunque portarsi un modello dietro anche se tutte le pattuglie sono fornite di copie e possono far compilare il modello sul momento.

