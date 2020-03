SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

______________________________________________________________________________

ORE 18 DIRETTA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli (capo Protezione Civile):

ORE 14.15 Cupra, controlli di Municipale e Stradale. Piersimoni: “Restiamo a casa e sconfiggeremo Covid-19”. Parte la sanificazione

ORE 14 Nuova ordinanza, cento controlli a Grottammare. In azione Municipale e Carabinieri

ORE 12.40 I DATI DEL GORES

Nelle Marche 2153 casi, di cui 1186 a Pesaro, 564 Ancona, 238 Macerata, 82 Fermo, 50 Ascoli, 33 extra regione.

Totale test effettuati: 5740, test positivi 2153, test negativi 3587.

Totale ricoverati 883, in Terapia intensiva 141, non in terapia intensiva 622, in area post-critica 120, dimessi (in isolamento domiciliare) 54, guariti 2.

Ricoverati nelle strutture ospedaliere in terapia intensiva totale 141: Pesaro Marche Nord 36, Ancona Torrette 34, Senigallia 6, Fermo 10, Civitanova 8, Jesi 15, Urbino 6, Camerino 10, San Bendetto 8, Inrca Ancona 8.

Ricoverati in sub-intensiva totale 128: Civitanova 7, Camerino 8, San Benedetto 10, Pesaro Marche Nord 87, Ancona Torrette 16.

In isolamento domiciliare (positivi al Covid-19 accertati) 1115.

Deceduti 153.

Isolamento domiciliare (persone non accertate positive ma per precauzione in isolamento perché tornati da zone rosse, o potenzialmente in contatto con positivi o possibili positivi oltre che dimessi dagli ospedali e tornati nelle loro abitazioni): nelle Marche asintomatici 4524, sintomatici 840, totale 5364 – operatori sanitari*** 1285.

Ancona: asintomatici 1026, sintomatici 152, totale 1178 – operatori sanitari 125.

Pesaro: asintomatici 1867, sintomatici 442, totale 2309 – operatori sanitari 994.

Macerata: asintomatici 670, sintomatici 137, totale 807 – operatori sanitari 61.

Fermo: asintomatici 565, sintomatici 81, totale 646 – operatori sanitari 79.

Ascoli: asintomatici 396, sintomatici 28, totale 424 – operatori sanitari 26.

*** Operatori in isolamento: il dato per ora riporta il totale in assoluto, a partire dall’inizio, includendo anche quelli che sono usciti. Nei prossimi aggiornamenti arriverà il dato pulito. Il Gores ci sta lavorando

ORE 12.30 Ascoli, il Questore tra i fermati ai controlli anticontagio Covid-19: “Complimenti per scrupolosità”

ORE 12 Nelle Marche guariscono due persone. Ceriscioli: “Notizia molto buona”. Il numero dei dimessi sale a 45

ORE 11.30 Scuderia Ferrari Club di Castorano aderisce all’iniziativa dell’Asur “Emergenza Coronavirus”

ORE 11.25 Coronavirus, a San Benedetto accesso negato alla spiaggia

ORE 11.20 Coronavirus, 50 denunce a Martinsicuro da inizio emergenza: “Grazie alle Forze dell’Ordine”

ORE 11.15 Coronavirus, centinaia di controlli dei carabinieri in tutto il Piceno

ORE 11 Covid-19, tenta di sfuggire al controllo dei carabinieri scappando in bici: una denuncia a Grottammare

ORE 10.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE

Sono 172 i nuovi positivi nelle Marche al 20 marzo in base ai dati forniti dal Gores, per un totale di positivi di 2153. Il dato segna un rallentamento rispetto al valore assoluto del giorno precedente e anche in termini percentuali. Fra poco tutti i dati.

Il dato odierno rappresenta una frenata nell’aumento dei positivi, che questa settimana è praticamente dimezzato rispetto alla settimana precedente in termini di incremento percentuale.

Da segnalare, nonostante il notevole numero di tamponi analizzati (570), la percentuale di quelli positivi sia scesa al 30%, dato che mancava all’8 marzo quando però i tamponi furono appena 216.

ORE 10 15 milioni dalla Banca del Piceno

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.