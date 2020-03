GROTTAMMARE – Proseguono, lungo il territorio Piceno, i servizi di prevenzione e vigilanza delle Forze dell’Ordine.

A Grottammare nei guai una persona per non aver rispettato il Decreto governativo per contrastare il contagio del Covid-19.

In azione i carabinieri della locale Stazione, comandata dal Luogotenente Domenico Princigalli.

In pieno centro cittadino un cittadino in bicicletta per tentare di sottrarsi all’identificazione si è dato alla fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento dai militari.

È stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria di Fermo per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità poiché inottemperante alle norme contro la diffusione del Coronavirus.

