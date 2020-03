CUPRA MARITTIMA – Importante avviso alla cittadinanza cuprense.

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo, a partire dalle ore 22, nel centro abitato di Cupra Marittima avverrà l’opera di sanificazione e igienizzazione delle superfici stradali e pavimentazioni urbane.

Il prodotto che sarà utilizzato (disinfettante a base di alcool e tensioattivi) non comporta rischi per la salute pubblica, per gli animali domestici e per l’ambiente.

Tuttavia si consiglia di tenere gli animali all’interno dell’abitazione e di tenere chiuse finestre e porte. Inoltre, è bene rimuovere dall’estero eventuali giocattoli e panni stesi e lavare accuratamente frutta e verdura raccolte in orti e giardini situati nei pressi di vie pubbliche.

Non sarà necessario rimuovere le autovetture parcheggiate.

