ANCONA – Di seguito l’elenco di tutti i positivi al tampone per il coronavirus Covid-19 nelle Marche alle ore 12 di venerdì 20 marzo. Dove il comune non viene riportato non ci sono casi di positività.

PROVINCIA DI PESARO – URBINO Acqualagna 4, Apecchio 3, Cagli 6, Carpegna 2, Cartoceto 18, Colli al Metauro 12, Fano 185, Fermignano 15, Fossombrone 11, Fratte Rosa 2, Gabicce Mare 14, Gradara 10, Isola del Piano 1, Lunano 3, Macerata Feltria 7, Mercatello sul Metauro 1, Mercatino Conca 1, Mombaroccio 9, Mondavio 5, Mondolfo 27, Montecerignone 2, Montegrimano Terme 5, Montecalvo in Foglia 13, Monteciccardo 4, Montefelcino 1, Montelabbate 24, Peglio 2, Pergola 5, Pesaro 497, Petriano 5, Piandimeleto 6, Pietrarubia 4, Piobbico 1, San Costanzo 7, San Lorenzo in Campo 1, Sant’Angelo in Vado 8, Sant’Ippolito 4, Sassocorvaro Auditore 12, Sassofeltrio 3, Tavullia 19, Terre Roveresche 10, Urbania 5, Urbino 38, Valle Foglia 58.

PROVINCIA DI ANCONA Agugliano 2, Ancona 149, Arcevia 4, Barbara 2, Belvedere Ostrense 5, Camerano 5, Camerata Picena 4, Castelbellino 4, Castelfidardo 10, Castelplanio 1, Cerreto d’Esi 2, Chiaravalle 9, Corinaldo 2, Cupra Montana 5, Fabriano 18, Falconara Marittima 38, Jesi 37, Loreto 7, Maiolati Spontini 4, Mergo 1, Monsano 3, Monteroberto 1, Monte San Vito 5, Montemarciano 16, Numana 1, Offagna 2, Osimo 28, Ostra 1, Polverigi 4, Rosora 2, Santa Maria Nuova 3, Sassoferrato 7, Senigallia 43, Serra de’ Conti 1, Sirolo 1, Staffolo 1, Tre Castelli 6.

PROVINCIA DI MACERATA Apiro 3, Appignano 2, Camerino 1, Castelraimondo 2, Cingoli 45, Civitanova Marche 26, Colmurano 6, Corridonia 4, Macerata 22, Matelica 1, Mogliano 4, Montesangiusto 4, Montecassiano 12, Montecosaro 1, Montefano 2, Montelupone 3, Morrovalle 6, Penna San Giovanni 1, Petriolo 1, Pioraco 6, Pollenza 1, Porto Recanati 10, Potenza Picena 8, Recanati 19, San Ginesio 2, San Severino Marche 3, Tolentino 5, Treia 14, Urbisaglia 1.

PROVINCIA DI FERMO Altidona 2, Amandola 2, Campofilone 2, Falerone 1, Fermo 51, Francavilla d’Ete 1, Grottazzolina 4, Montappone 4, Montegiberto 2, Monte San Pietrangeli 2, Monturano 4, Montefalcone Appennino 2, Montegiorgio 2, Montegranaro 7, Monterubbiano 3, Montottone 1, Ortezzano 1, Petritoli 1, Porto San Giorgio 9, Porto Sant’Elpidio 20, Rapagnano 4, Sant’Elpidio al Mare 9, Santa Vittoria in Matenano 1, Servigliano 2, Torre San Patrizio 3.

PROVINCIA DI ASCOLI Acquaviva Picena 1, Appignano del Tronto 1, Arquata zero, Ascoli Piceno 23, Carassai zero, Castel di Lama 2, Castignano zero, Castorano zero, Colli del Tronto zero, Comunanza zero, Cossignano zero, Cupra Marittima zero, Folignano 1, Force zero, Grottammare 2, Maltignano zero, Massignano 1, Monsampolo del Tronto 3, Montalto Marche 1, Montedinove zero, Montefiore dell’Aso zero, Montegallo zero, Montemonaco zero, Monteprandone zero, Offida zero, Palmiano zero, Ripatransone zero, Roccafluvione zero, Rotella zero, San Benedetto 6, Spinetoli 1, Venarotta 1.

