SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito tutti i casi di positività nella Regione Marche alla data del 20 marzo, dati ufficiale Gores.

Acquaviva Picena 1, Appignano del Tronto 1, Arquata zero, Ascoli Piceno 23, Carassai zero, Castel di Lama 2, Castignano zero, Castorano zero, Colli del Tronto zero, Comunanza zero, Cossignano zero, Cupra Marittima zero, Folignano 1, Force zero, Grottammare 2, Maltignano zero, Massignano 1, Monsampolo del Tronto 3, Montalto Marche 1, Montedinove zero, Montefiore dell’Aso zero, Montegallo zero, Montemonaco zero, Monteprandone zero, Offida zero, Palmiano zero, Ripatransone zero, Roccafluvione zero, Rotella zero, San Benedetto 6, Spinetoli 1, Venarotta 1.

