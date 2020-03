MASSIGNANO – Un caso positivo al coronavirus anche a Massignano. Ne dà comunicazione il sindaco Massimo Romani: “E’ stato ufficializzato stamattina il primo caso di contagio da Covid-19 nel Comune di Massignano.

Tutte le procedure sono state avviate e comunque il paziente si trova a casa in isolamento volontario da più di due settimane. Inoltre i familiari conviventi sono stati messi in quarantena e sono state adottate tutte le misure di sicurezza”.

“Non cambia nulla rispetto a quanto già comunicato nei giorni scorsi e invito tutti a restare a casa e uscire solo per comprovate necessità. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando in questo periodo di emergenza” scrive il sindaco.

