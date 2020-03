SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli a tappeto ormai da parte delle forze dell’ordine in merito al rispetto dei decreti e delle ordinanze per limitare il contagio da coronavirus. La Polizia Municipale di San Benedetto è in allerta su tutto il territorio.

Verifiche anche per le file alle Poste, con domande ai cittadini per conoscere i motivi della loro uscita.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.