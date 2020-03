SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo l’elenco del numero dei positivi al coronavirus Covid-19, diffuso dalla Regione Marche, per alcuni comuni della Riviera delle Palme. I dati si riferiscono alle ore 12 di giovedì 19 marzo.

Acquaviva Picena zero, Appignano del Tronto zero, Ascoli Piceno 12, Castel di Lama 1, Castignano zero, Castorano zero, Colli del Tronto zero, Cupra Marittima zero, Folignano zero, Force zero, Grottammare 1, Maltignano zero, Monsampolo del Tronto 2, Montalto delle Marche 2, Montefiore dell’Aso zero, Monteprandone zero, Offida zero, Ripatransone zero, Roccafluvione zero, San Benedetto 2, Spinetoli 1, Venarotta zero.

