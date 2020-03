E’ scomparso oggi, 19 marzo, all’età di 72 anni Luigi Fazzini, piuttosto noto nel quartiere Ragnola per il suo impegno civico, era infatti tra i fondatori delle Ragnoliadi, manifestazione di lunga data del quartiere. Aveva lavorato per anni, inoltre, come tecnico presso l’Ipsia Guastaferro di San Benedetto.

Ne danno triste annuncio il figlio Gianluca, la nuora Karine, i fratelli Attilio e Quinto, i cognati, le cognate, i nipoti Thomas e Isabella e i parenti tutti.

La salma sarà inumata nel cimitero di Colli del Tronto domani, venerdì 2o marzo.

