SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuiamo a documentare la situazione delle strade a San Benedetto e un po’ in tutta la Riviera al tempo del coronavirus, a seguito delle misure restrittive degli spostamenti decisi dal governo.

Nel video in alto, la Statale 16 di San Benedetto alle ore 9 di giovedì 19 marzo, l’altro in viale De Gasperi mercoledì 18 marzo alle ore 12 e in via Ferri alle ore 14:30.

Di seguito anche delle foto da Centobuchi, alle ore 9 di questa mattina, e del lungomare di Grottammare (foto Daniele Neroni), nel primo pomeriggio.

Ricordiamo che gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro, per acquistare generi alimentari e per motivi di stretta urgenza, dietro presentazione di una autocertificazione.

