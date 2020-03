Questo format consiste in una striscia quotidiana di concerti in diretta su Facebook: circa trenta minuti a disposizione di artisti locali e nazionali per intrattenere il pubblico durante l’aperitivo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le misure prese dall’Italia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus hanno avuto una forte ripercussione sul mondo della musica e dello spettacolo. I locali sono chiusi, i concerti annullati e un grande punto interrogativo aleggia sugli eventi estivi, i quali hanno bisogno di diversi mesi di duro lavoro per essere organizzati.

Nonostante ciò, in tutta Italia e a San Benedetto del Tronto la musica non si è fermata del tutto grazie al prezioso strumento dei social. L’associazione culturale “Prima Persona Plurale” ha dovuto annullare diversi concerti in programma all’Edelweiss, ma in questi i giorni ha realizzato un nuovo format sulla pagina Facebook: “Canzoni from Cam-eretta”. Il nome è un omaggio a “Theme from the cameretta”, la prima traccia dell’album d’esordio de I Cani, band che ha rivoluzionato la musica indie italiana.



“Si tratta di un piccolo espediente per non rinunciare alla nostra grande passione, la musica – commenta il presidente di PPP Matteo D’Angelo – e siamo davvero felici che ogni giorno le nostre dirette siano così seguite. Non vediamo l’ora di tornare ad organizzare concerti, ma nel frattempo possiamo trascorrere del tempo insieme restando ognuno nelle proprie case”.

“Canzoni from cam-eretta” ha avuto inizio sabato 14 marzo e proseguirà almeno fino all’ultima domenica del mese.

