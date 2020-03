Aggiornamento del primo cittadino di Grottammare: “Isolamento domiciliare per altri 9 nostri concittadini. Vi ricordo che non significa essere malati: sono tutte persone alle quali è stato imposto questo regime per precauzione”

GROTTAMMARE – Di seguito una nota del sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini.

Cari amici, cari concittadini,

come già vi avevo anticipato nel videomessaggio di ieri, voglio condividere insieme a voi, con la massima trasparenza possibile, tutte le informazioni ufficiali in mio possesso sull’evoluzione dell’emergenza COVID-19 relative al comune di Grottammare.

Ho ricevuto questa mattina, 18 marzo, i dati aggiornati dalla Prefettura di Ascoli Piceno: per fortuna ad oggi non è presente alcun nuovo caso di positività al tampone.

Sono stati però attivati ulteriori dispositivi di isolamento domiciliare (le cosiddette quarantene) per altri 9 nostri concittadini. Vi ricordo che essere in isolamento non significa essere malati: sono tutte persone alle quali è stato imposto questo regime per precauzione.

Un’ultima raccomandazione. Vi chiedo di non essere complici delle catene di messaggi, che si diffondono principalmente attraverso l’applicazione WhatsApp e altri social media, che veicolano informazioni false, allarmiste, o comunque lesive dell’altrui diritto alla privacy. Ho già provveduto a consegnare alle autorità competenti alcuni messaggi che presentano profili di palese illegalità e si configurano come potenziali reati.

Vi continuerò a tenere costantemente aggiornati all’evolversi della situazione.

