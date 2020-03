SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale in Riviera. L’amministrazione comunale di San Benedetto si unisce all’iniziativa della Cei “In preghiera per l’Italia” programmata per il 19 marzo “Festa di San Giuseppe, custode della Santa Famiglia”, e anche del papà.

Alle ore 21 il suono del civico campanone della torre dei Gualtieri si unirà a quello delle campane delle chiese della città di San Benedetto.

