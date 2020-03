SCORRI VERSO IL BASSO PER LEGGERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN SENSO CRONOLOGICO

ORE 17.20 Covid-19, sicurezza nelle aziende marchigiane: oltre 300 controlli in 5 giorni

ORE 17.15 Coldiretti Marche, appello ai Comuni per salvare vivai: “Lavorare per verde e decoro urbano”

ORE 17.10 “Le farmacie del Piceno dimostrano efficacia ed efficienza anche in tempo di Coronavirus”

ORE 17.05 Rotary, 10 mila euro per l’ospedale Mazzoni: “Acquisto di dispositivi per personale medico e paramedico”

ORE 17 Coronavirus, ad Ascoli ecco le modalità di smaltimento dei rifiuti domestici

ORE 16.55 Covid-19, denunce nel Piceno: gonfiati prezzi mascherine e prodotti igienizzanti, in giro senza autocertificazione

ORE 16.50 Omnibus Omnes: “Ordinato il primo ventilatore polmonare per l’ospedale di San Benedetto”

ORE 16.45 Spiaggia di San Benedetto: 4 chilometri di vuoto. Nonostante il sole

ORE 16.40 Grottammare, l’elenco dei luoghi pubblici interdetti alle persone

ORE 16.35 Sanificazione, secondo intervento a Grottammare nella notte tra il 22 e 23 marzo

ORE 16.30 Coronavirus, supporto psicologico a San Benedetto. Le info

ORE 16:20 Nostra elaborazione dati Gores Marche. Nell’ultima settimana l’aumento dei casi positivi è rallentato in tutte le province rispetto alla precedente, ma nell’ultima rilevazione vi è una ripresa dei contagi a Macerata e Fermo che guidano la tendenza marchigiana, mentre il Piceno è sempre l’ultima provincia in questa certo non fortunata classifica.

ORE 15:50 Primo caso di positività a Colonnella: un cittadino di 69 anni.

ORE 14 La Fiepet Confcommercio chiede aiuto per il pagamento dei tributi locali

ORE 13 DATI GORES UFFICIALI Marche 1567 positivi: 910 Pesaro, 403 Ancona, 160 Macerata, 46 Fermo, 25 Ascoli, 23 fuori regione.

Totale test effettuati: 4109; test positivi 1567; test negativi 2542.

Totale ricoverati: 757; in terapia intensiva 119; non in terapia intensiva 580; in area post-critica 58; positivi in isolamento domiciliare 719.

Deceduti 91.

Terapia intensiva 119: strutture di ricovero: Pesaro Marche Nord 32, Ancona Torrette 29, Senigallia 5, Fermo 7, Civitanova 9, Jesi 8, Urbino 5, Camerino 8, San Benedetti 7, Inrca Ancona 9.

Semi-intensiva 145: Pesaro Marche Nord 114, Ancona Torrette 15, Camerino 8, San Benedetto 3.

Isolamento domiciliare. Nelle Marche 4408 di cui 648 sintomatici e 3760 asintomatici; operatori sanitari 486.

Ancona: 1005 ci cui 90 dintomatici e 915 asintomatici; 114 operatori sanirari.

Pesaro 1972 di cui 371 sintomatici e 1601 asintomatici; 170 operatori sanitari.

Macerata: 627 di cui 100 sintomatici e 527 asintomatici; 90 operatori sanitari.

Fermo: 486 di cui 63 sintomatici e 423 asintomatici; 89 operatori sanitari.

Ascoli: 381 di cui 24 sintomatici e 294 asintomatici; 23 operatori sanitari.

ORE 11:50 CURVA NUOVI CASI Riprende a salire anche se ancora a livello inferiore rispetto alla settimana scorsa. Dati comunque che potrebbero essere influenzati dal notevole aumento dei tamponi, si veda tabella seguente.

ORE 11:30 800 TAMPONI AL GIORNO A TAPPETO? Si attendono disposizioni in merito alle dichiarazione del Presidente Ceriscioli che prevede l’analisi di tamponi “a tappeto” cominciando proprio dal Piceno, circa 800 al giorno.

ORE 11:20 AGGIORNAMENTO DATI GORES Riprendono a crescere i casi di positività, che sfiorano quasi le 200 unità, 196 per la precisione (109 e 129 nei due giorni precedenti). Aumentano comunque moltissimo i tamponi analizzati, saliti a quota 537 in un solo giorno rispetto al limite precedente di 386 di sabato 14 marzo.

Presto ulteriori analisi.

ORE 11 San Benedetto scrive a Ceriscioli: garantisca l’Ospedale Madonna del Soccorso

ORE 10 San Benedetto, stanotte si farà la sanificazione delle strade.

Di seguito i dati relativi al 17 marzo per la Regione Marche. Clicca qui per tutte le info

