GROTTAMMARE – Primo caso di positività al Coronavirus nel Comune di Grottammare. Lo ha comunicato poco fa, nel primo pomeriggio del 17 marzo, il sindaco Enrico Piergallini con un video diffuso sui social. Ci sono anche 10 persone in isolamento domiciliare, il che non significa, come ricordato dal sindaco, che siano positive. Sono sottoposte alla quarantena come da prassi in questi casi.

“Questa mattina la Prefettura di Ascoli mi ha segnalato il primo caso nel nostro Comune. Non dobbiamo perdere la calma e non bisogna far girare ‘notizie’ quando non sono suffragate dagli enti ufficiali. Io cercherò di aggiornarvi attraverso video e testi scritti” ha spiegato il sindaco nel video, “siamo vicino al nostro concittadino e alla sua famiglia. Usciremo da questa emergenza e saremo orgogliosi di essere cittadini grottammaresi e italiani, di un paese che fin dall’inizio ha deciso di porre la salute al centro della sua politica. Rispettiamo le regole e i limiti imposti, mi raccomando“.

Di seguito il video del sindaco Enrico Piergallini

COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER LA CITTADINANZA GROTTAMMARE – AGGIORNAMENTI DEL SINDACO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER LA CITTADINANZA Gepostet von Città di Grottammare am Dienstag, 17. März 2020

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.