Le persone interessate devono dichiarare di non trovarsi in una condizione che impone “un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora”

Clicca qui per visualizzare il nuovo modulo e scaricarlo in Pdf.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo modulo di autocertificazione o autodichiarazione dal Ministero dell’Interno.

Documento per potersi spostare nonostante le restrizioni decise dal governo per limitare il contagio del Covid-19. A differenza dei moduli pubblicati nei giorni scorsi, questo contiene una nuova voce in cui si specifica che le persone interessate devono dichiarare di non trovarsi in una condizione di quarantena, che impone “un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora”.

Restano valide le limitazioni degli spostamenti contenute anche nei moduli precedenti, che consentono di spostarsi solo per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il nuovo modulo prevede che l’operatore di Polizia controfirmi l’autodichiarazione “attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante”.

E’ preferibile stamparlo e compilarlo in casa ma chi non può farlo non si deve preoccupare: in caso di eventuale controllo, il modulo verrà fornito dalle Forze dell’Ordine e lo si potrà compilare sul momento, spiegando le ragioni del proprio spostamento.

