QUI TUTTE LE NOTIZIE DI LUNEDI’ 16 FEBBRAIO

ORE 13:20 AGGIORNAMENTO GORES Il Gores ha comunicato l’aggiornamento delle ore 12, includendo nei campioni positivi anche gli aggiornamenti giunto dopo le ore 9 dal laboratorio di Ascoli.

Positivi 1371. Di cui Pesaro 812, Ancona 356, Macerata 128, Fermo 36, Ascoli 23.

ORE 13 Coronavirus Marche: Posti letto dalla sanità privata per pazienti Covid positivi

La giunta regionale riunita questa mattina a Palazzo Raffaello ha ratificato una integrazione dell’accordo con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e con l’Associazione religiosa istituti sociosanitari (Aris), che mette a disposizione 188 posti per i pazienti Covid-19 positivi nelle fasi post critiche stabilizzate.

Le strutture interessate sono Villa dei Pini di Civitanova, Anni Azzurri di Campofilone e Santo Stefano di Villa Fastiggi di Pesaro.

ORE 12.30 Coronavirus, posticipati termini per rendicontazione spese dei bandi Por Fse e Fesr

ORE 12.20 Coronavirus, controlli in 106 aziende marchigiane in un giorno. 19 nel Piceno

ORE 12.15 San Benedetto, sanificazione in città nella notte tra il 18 e 19 marzo

ORE 11 GORES MARCHE Aggiornamento del Gores sui tamponi di questa mattina. I dati sono stati ricalibrati dalla Sod Virologia, che ha provveduto a precisarli, al netto dei retest, che si rendono necessari nei casi che risultano debolmente positivi: +127 in un giorno, 1354 il totale nelle Marche.

Ieri infatti, in riferimento al 15 marzo, i positivi erano stati calcolati in 120, mentre oggi la comunicazione è di 103 per la stessa data. Anche i campioni, precedentemente comunicati in 300, risultano oggi essere 288 per quella data. Presto ricalcoleremo i dati.

ORE 10 SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI AD ASCOLI

ORE 10 ROTARACT ASCOLI, RACCOLTA FONDI

ORE 9:40 CERISCIOLI Il presidente della Regione Marche: “Questa notte sono arrivate 300 mila mascherine. Il presidente Ceriscioli: questa è la notizia che attendevamo. E’ veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza. Sono 150 mila mascherine Fffp2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale”

ORE 9 SOTTO ALCUNE TABELLE RELATIVE ALLE MARCHE RIFERITE ALLA GIORNATA DI LUNEDI’ 16 MARZO

