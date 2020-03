SCORRI VERSO IL BASSO PER LEGGERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN SENSO CRONOLOGICO

QUI TUTTE LE NOTIZIE DI LUNEDI’ 16 FEBBRAIO

ORE 11 GORES MARCHE Aggiornamento del Gores sui tamponi di questa mattina. I dati sono stati ricalibrati dalla Sod Virologia, che ha provveduto a precisarli, al netto dei retest, che si rendono necessari nei casi che risultano debolmente positivi: +127 in un giorno, 1354 il totale nelle Marche.

Ieri infatti, in riferimento al 15 marzo, i positivi erano stati calcolati in 120, mentre oggi la comunicazione è di 103 per la stessa data. Anche i campioni, precedentemente comunicati in 300, risultano oggi essere 288 per quella data. Presto ricalcoleremo i dati.

ORE 10 SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI AD ASCOLI

ORE 10 ROTARACT ASCOLI, RACCOLTA FONDI

ORE 9:40 CERISCIOLI Il presidente della Regione Marche: “Questa notte sono arrivate 300 mila mascherine. Il presidente Ceriscioli: questa è la notizia che attendevamo. E’ veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l’emergenza. Sono 150 mila mascherine Fffp2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale”

ORE 9 SOTTO ALCUNE TABELLE RELATIVE ALLE MARCHE RIFERITE ALLA GIORNATA DI LUNEDI’ 16 MARZO

